В Кремле ответили, будет ли Россия воевать за Северную Корею

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15:50 594

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР подразумевает углубленное сотрудничество во всех областях, включая обеспечение безопасности двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Формулировки в договоре не нуждаются в уточнении, они достаточно однозначные. Главное, что договор подразумевает стратегическое углубленное сотрудничество во всех областях, в том числе в обеспечении безопасности», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли Россия в соответствии с положениями договора встать на сторону КНДР в случае возникновения конфликта на Корейском полуострове.

У него также уточнили, ожидает ли РФ в свою очередь военную помощь от КНДР в случае необходимости. «Этим договором и принципами этого договора мы и наши северокорейские друзья руководствуются при дальнейшем развитии наших отношений», - сказал Песков.

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