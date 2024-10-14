Предупреждение синоптиков: похолодает
15:59 501
16 октября в Баку и на Апшероне ожидаются дожди, местами возможны кратковременные ливни и грозы, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
В регионах Азербайджана с вечера 16 октября и до полудня 20-го сохранится нестабильная погода, возможны дожди и грозы, град, в горных районах - снег.
Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно снизится на 4-7 градусов.
Уровень воды в реках может повыситься, есть вероятность кратковременных паводков.
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