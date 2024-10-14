Венгерский университет подготовит сельхозспециалистов для Азербайджана

В Центре Гейдара Алиева в Самухском районе состоялась пресс-конференция между Agro Dairy и венгерской делегацией. В мероприятии приняли участие посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма, ректор Венгерского университета сельского хозяйства и природных наук (MATE) профессор Чаба Дюрича, исполнительный директор по растениеводству Agro Dairy Рамиль Мамедов и советник генерального директора Кристоф Хартиг.

Между компанией Agro Dairy и Венгерским университетом сельского хозяйства и природных наук подписан меморандум о сотрудничестве.

Во время пресс-конференции профессор Чаба Дюрича объявил о следующем этапе концепции MATE Global Azerbaijan, реализуемой в рамках стратегического сотрудничества, заключенного между Agro Dairy и MATE весной 2023 года. В рамках этого этапа, начиная с четвертого квартала 2024 года, на кампусе MATE Global начнутся краткосрочные курсы и профессиональные тренинги в области сельского хозяйства. Эти тренинги будут направлены на профессиональное развитие специалистов в таких областях, как точное земледелие, технические исследования и управление водными ресурсами.

В рамках визита в Самух делегация провела встречу с главой Исполнительной власти Самухского района Фирдовси Алиевым и посетила сельскохозяйственные угодья компании Agro Dairy. Во время визита участники ознакомились с инновационными подходами компании в сельском хозяйстве и обменялись опытом.

Стоит отметить, что венгерская делегация также провела официальные встречи с Исполнительной властью города Гянджи, Азербайджанским технологическим университетом и Азербайджанским государственным аграрным университетом, чтобы обсудить возможности сотрудничества в области сельского хозяйства и образования.