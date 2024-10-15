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Российская армия постепенно возвращает Курскую область

16:32 2763

Вооруженные силы Украины начали терять позиции в Курской области на фоне активизировавшегося контрнаступления российской армии, которая отвоевала уже четверть захваченных территорий приграничья, пишет Newsweek.

Издание проанализировало публикации в открытых источниках, отслеживающих ситуацию на фронте. №краинский OSINT-проект DeepState выложил карту боевых действий, из которой следует, что с начала октября российским войскам удалось занять около 120 кв. км Курской области. Причем 65 кв. км из них были отвоеваны за последние выходные. В настоящее время под контролем ВСУ остается около 660 кв. км, еще 360 кв. км относятся к серой зоне. При этом, по данным аналитиков, в августе на пике наступления в Курской области украинским силам удалось занять около 900 кв. км, еще 330 кв. км были в серой зоне.

Сообщается, что российские военные окружили ВСУ в районе населенного пункта Любимовка. Потерю этого населенного пункта, а также Зеленого Шляха и Новоивановки признал и DeepState.

Ситуацию в Курской области можно назвать сложной, заявил аналитик и соучредитель проекта Роман Погорелый. По его словам, Россия стянула туда до 50 тыс. военных с большим количеством техники и теперь отправила эти резервы в бой. Такую же информацию приводил и главком ВСУ Александр Сырский.

Самые тяжелые бои сейчас ведутся на западном фланге захваченных территорий, однако есть определенные изменения и в восточной части. Эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке прогнозирует, что в ближайшие недели начнутся бои за Суджу. По его словам, пока сложно сказать, как долго «украинцы смогут там продержаться, насколько хорошую оборону они там выстроили», но сейчас динамика такова, что россияне «медленно продвигаются обратно в сторону собственной границы и вытесняют оттуда ВСУ».

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) подтверждают, что российские войска находятся в 7 км от Суджи. 11 октября командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов объявил о возвращении 19 населенных пунктов Курской области, ранее занятых ВСУ. Спустя три дня он отчитался, что российские силы отвоевали примерно половину захваченной территории.

Аналитики из ISW ранее указывали, что размыв дорог стал одним из факторов, повлиявших на решение Москвы активизировать контрнаступление в Курской области.

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