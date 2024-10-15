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Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом»
Новость дня
Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом»

Хорошая новость для владельцев электромобилей

16:41 2242

В Азербайджане с 3 до 5 лет увеличен срок освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) импорта и продажи электрических зарядных устройств второго и третьего уровней для автомобилей с электродвигателем. В связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики».

Так, срок освобождения от НДС импорта и продажи электрических зарядных устройств второго и третьего уровней для автомобилей с электродвигателем продлен с 1 января 2025 года еще на 2 года.

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