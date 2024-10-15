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Жителей Лачина трудоустраивают

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16:54 1012

В соответствии с программой «Великое возвращение» Государственная служба занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения продолжает реализацию активных программ занятости для жителей, возвращающихся в освобожденные районы.

Как сообщили haqqin.az в Минтруда, Агентство организовало очередную ярмарку труда в Лачинском районе при поддержке спецпредставительства президента. В мероприятии приняли участие 24 работодателя из государственного и частного секторов, которые представили 253 вакансии в различных сферах деятельности.

Председатель правления агентства Садиг Алиев, главный советник спецпредставительства президента Азербайджана в Лачинском районе Гусейн Гулиев, сотрудник спецпредставительства президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Агиль Гулиев встретились с участвующими в ярмарке работодателями, поинтересовались представленными вакансиями.

Участникам ярмарки рассказали о вакансиях и трудовых обязательствах. Резюме соискателей были собраны для рассмотрения, осуществлен учет подходящих кандидатов.

Также участникам была предоставлена информация о реализуемых активных программах занятости в освобожденных районах.

Это уже четвертая ярмарка труда, организованная в Лачине.

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