Жителей Лачина трудоустраивают
В соответствии с программой «Великое возвращение» Государственная служба занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения продолжает реализацию активных программ занятости для жителей, возвращающихся в освобожденные районы.
Как сообщили haqqin.az в Минтруда, Агентство организовало очередную ярмарку труда в Лачинском районе при поддержке спецпредставительства президента. В мероприятии приняли участие 24 работодателя из государственного и частного секторов, которые представили 253 вакансии в различных сферах деятельности.
Председатель правления агентства Садиг Алиев, главный советник спецпредставительства президента Азербайджана в Лачинском районе Гусейн Гулиев, сотрудник спецпредставительства президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Агиль Гулиев встретились с участвующими в ярмарке работодателями, поинтересовались представленными вакансиями.
Участникам ярмарки рассказали о вакансиях и трудовых обязательствах. Резюме соискателей были собраны для рассмотрения, осуществлен учет подходящих кандидатов.
Также участникам была предоставлена информация о реализуемых активных программах занятости в освобожденных районах.
Это уже четвертая ярмарка труда, организованная в Лачине.