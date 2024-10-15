Жителей Лачина трудоустраивают

В соответствии с программой «Великое возвращение» Государственная служба занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения продолжает реализацию активных программ занятости для жителей, возвращающихся в освобожденные районы.

Как сообщили haqqin.az в Минтруда, Агентство организовало очередную ярмарку труда в Лачинском районе при поддержке спецпредставительства президента. В мероприятии приняли участие 24 работодателя из государственного и частного секторов, которые представили 253 вакансии в различных сферах деятельности.