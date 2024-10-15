Российские спецслужбы превращают ФРГ в ГДР

Итогом двух лет сумбурной и чрезвычайно опасливой политики коалиционного правительства Федеративной Республики Германии в вопросе поддержки воюющей Украины стало решение кабинета канцлера Олафа Шольца не отправлять больше Киеву тяжелую военную технику и не разрешать Вооруженным силам Украины наносить оружием германского производства удары по территории Российской Федерации. Как пишет крупнейшая немецкая газета-таблоид Bild со ссылкой на свои источники в Министерстве обороны Германии, после последней передачи Киеву восемнадцати танков Leopard 2 было решено больше не передавать украинцам не только танки, но и боевые машины пехоты, бронетранспортеры, самоходные гаубицы и другие виды техники. Судя по публикации, в Берлине утратили веру в способность армии Украины провести в скором времени серьезное контрнаступление.

А уже в понедельник все ведущие германские газеты опубликовали шокирующие отчеты Федеральной разведывательной службы, Федерального ведомства по защите Конституции и Службы военной контрразведки ФРГ с предупреждениями о растущей угрозе шпионажа, диверсий и дезинформации со стороны российских спецслужб. Авторы отчета призвали власти Германии покончить с вопиющей наивностью в отношении истинных намерений Российской Федерации. Так, Бруно Каль, президент Федеральной разведывательной службы (BND), заявил на очередных парламентских слушаниях с участием глав Федеральных разведслужб Германии, что готовность Москвы предпринять дальнейшие действия в сфере гибридных и секретных операций достигла в последнее время «беспрецедентного уровня». «Сегодня Кремль рассматривает Запад, а следовательно, и Федеративную Республику Германии как своих врагов, - предупредил Каль. - На пути создания нового мирового порядка Путин переступает все красные линии Запада, причем без каких-либо угрызений совести». По словам шефа BND, деятельность агентов кремлевских спецслужб на территории ФРГ достигла таких масштабов и оперативной глубины, что современная Германия больше напоминает ГДР, нежели Западную Германию времен Советского Союза.

«Если Россия и дальше будет такими темпами создавать в ФРГ свои прокси, то возвращение к временам приснопамятной Берлинской стены станет делом ближайших нескольких лет, - предупредил Бруно Каль. – Мало того, в какой-то момент может возникнуть вопрос о развале альянса НАТО. С точки зрения валового внутреннего продукта Россия сегодня тратит на вооружение во много раз больше, чем страны НАТО вкладывают в свою оборону. Все постепенно сводится к тому, что вооруженные силы России способны совершить нападение на НАТО уже в конце этого десятилетия. Кремль хочет вытеснить США из Европы и вернуть НАТО по крайней мере на тот уровень, который был зафиксирован в конце 1990-х годов прошлого века». В свою очередь, Томас Хальденванг, глава Федерального ведомства по защите Конституции (BFV), заявил на парламентских слушаниях, что российский шпионаж и диверсии на территории Федеративной Республики растут «как количественно, так и качественно», а в последние месяцы угрозы национальной безопасности ФРГ достигли критического уровня, который должен стать «тревожным сигналом». По словам Хальденванга, куда более жестко и решительно агенты российских ФСБ и ГРУ действуют в Польше и странах Балтии. «Спецслужбы Кремля активны как в реальном мире, так и в киберпространстве, - подчеркнул глава BFV. - Германия находится в центре гибридной войны России против западных демократий, которая включает в себя влияние на политические дискуссии внутри Германии, а также саботаж и кибератаки против критически важной инфраструктуры. Помимо этого, Россия создает реальные угрозы для жизни немцев». А служба военной контрразведки Бундесвера (MAD) предупредила депутатов Бундестага о российском шпионаже за критически важной инфраструктурой Федеративной Республики.

«В центре внимания российских разведслужб находится Бундесвер, - заявила президент MAD Мартина Розенберг. – Они постоянно наблюдают за ситуацией с поставками немецкого оружия в Украину, проектами по военному обучению и вооружению, а также пытаются посредством диверсий создать у граждан Германии чувство незащищенности». По словам Мартины Розенберг, после начала российского вторжения в Украину из Европы были выдворены около 700 агентов Москвы, работавших под дипломатическим прикрытием. Эта операция по высылке резко ограничила возможности российских служб осуществлять шпионаж и диверсии. В отчете Службы военной контрразведки Бундесвера отмечается, что режим Путина опирается на принципиально новую в мире спецслужб стратегию - спецслужбы Российской Федерации используют так называемых «одноразовых» агентов, известных властям ФРГ, как осведомители низкого уровня или агенты «тактического использования». «Российские спецслужбы вербуют так называемых «прокси» в социальных сетях, обычно связанных с Россией, или на каналах мессенджера Telegram, - рассказала Розенберг. – Это, как правило, русскоязычные граждане в возрасте от 20 до 30 лет, зачастую с криминальным прошлым и высокой IТ-связью. Обычно эти люди соглашаются работать на российскую разведку по финансовым или идеологическим причинам. Под прикрытием анонимности одноразовые агенты вербуются штатными сотрудниками российских спецслужб для проведения разведывательных и оперативных действий в интересах Кремля. Сюда входят действия по оказанию влияния, такие, например, как размещение пророссийских граффити, а также шпионаж. Подозреваемые агенты низкого уровня были уже замечены в наблюдении за военной собственностью, например, с помощью профессиональных дронов». Президент BFV Томас Хальденванг предупредил германских парламентариев, что российский шпионаж может в любой момент трансформироваться в реальные диверсии.