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Масштабное нападение готовилось на Израиль

17:10 1331

Израильские сухопутные войска обнаружили подземную базу группировки «Хезболла» на юге Ливана. Объект использовался как командный центр элитного подразделения «Радван» и служил местом хранения оружия и боеприпасов, в том числе российского производства, сообщил журналист Bild Пауль Ронцхаймер, который вместе с военнослужащими Израиля побывал на базе.

Во время визита репортера сопровождал контр-адмирал Даниэль Хагари, глава пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он отметил, что в деревне, где располагается подземный объект, боевики «Хезболлы» готовили масштабное нападение на Израиль, которое могло бы превзойти атаку 7 октября 2023 года. Подземный комплекс включает в себя систему тоннелей, благодаря которым боевики «Радвана» могли оперативно проникнуть на территорию Израиля пешком или на мотоциклах.

По словам главы пресс-службы ЦАХАЛ, сооружения были построены с куда большим мастерством, чем туннели, используемые ХАМАС в секторе Газа. На создание этих укреплений, по его мнению, потребовались годы. Бункеры находятся на глубине около 8 метров, они оснащены стальными перегородками и дверями, а входы в них расположены в жилых домах.

Израильские военные обнаружили в этих туннелях большое количество вооружения: ракеты, минометные снаряды, автоматы Калашникова, боеприпасы, бронежилеты и другое оборудование. Ронцхаймер отметил, что это самый современный подземный бункер с точки зрения качества конструкции и размера помещений, который он когда-либо видел.

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