Недобросовестных адвокатов наказали

Согласно сообщению КА, председатель Анар Багиров проинформировал о деятельности президиума.

К присяге был приведен кандидат в адвокаты, успешно сдавший квалификационный экзамен и прошедший обязательное обучение.

Было принято решение о снижении платы за участие в квалификационном экзамене по приему на работу помощников адвоката.

Президиум вынес предупреждения трем адвокатам за дисциплинарные нарушения, трем адвокатам объявили выговоры, один - отстранен от работы на 3 месяца. Также было принято решение об обращении в суд для прекращения деятельности двоих адвокатов и их исключения из состава КА.