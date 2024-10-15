Что российские спецслужбы готовят на территории Германии? На вопросы haqqin.az отвечает директор аналитического центра European Resilience Initiative Center

О гибридной войне спецслужб России, направленной против Федеративной Республики Германии, корреспонденту haqqin.az рассказал Сергей Сумленный, основатель и директор аналитического центра European Resilience Initiative Center со штаб-квартирой в Берлине.

- Немецкие политики разными способами хотят снять с себя обязательства по военно-технической и финансовой поддержке Украины. И доклады руководителей спецслужб ФРГ во многом этому способствуют. Как, по-Вашему, почему так встревожились германские спецслужбы?

- Дело в том, что за последние полгода в ФРГ были задержаны несколько связанных с российскими спецслужбами человек, готовивших теракты на территории Германии. В частности, они планировали нападения на военные базы в Баварии, где проходили подготовку украинские военные. Также были обнаружены склады боеприпасов и взрывчатки рядом с нефтепроводом НАТО около города Гейзенберга. Помимо этого, российские спецслужбы осуществляли регулярные полеты дронов над военными базами на территории Федеративной Республики. Силы безопасности задержали нескольких шпионов, работавших на Россию, среди которых было немало охранников правительственных учреждений. То есть накопилась критическая масса агрессивных действий Москвы против Бундесвера и органов власти. Отсюда и встревоженность руководителей германских спецслужб.

- А что за русскоязычная «агентура низкого уровня» на территории ФРГ? Ведь в начале российского вторжения в Украину в социальных сетях прокручивались пророссийские ролики не только русскоязычных граждан ФРГ, но и проживающих в Германии азербайджанцев, казахов, кыргызов, выходцев из других постсоветских стран. Они ведь тоже топали ногами и хлопали в ладоши под портретами Путина…

- Из отчетов служб безопасности ФРГ ясно следует, что российские спецслужбы подобно террористическим организациям на Ближнем Востоке активно вербуют в соцсетях русскоязычных людей, симпатизирующих России и Путину. В процессе контактов проверяется готовность «волонтеров» убивать военнослужащих блока НАТО. То есть идет прямая подготовка терактов, убийств людей в Германии.

Как известно, фактор подкупа используется преимущественно при шпионаже и воздействии на органы власти, а также при подготовке актов саботажа и диверсий. Возвращаясь же к Вашему вопросу, хочу подчеркнуть, что для агентов российских спецслужб не имеет принципиального значения национальность объекта вербовки.

К примеру, еще до войны два этнических поляка за деньги, которые им передал Мануэль Оксенрайтер, связанный с Россией сотрудник праворадикальной партии «Альтернатива для Германии», совершили в Украине поджог Венгерского культурного центра. Это было сделано для того, чтобы посеять вражду между Венгрией и Украиной. И хотя оба поляка, совершивших поджог, не были как-то родственно связаны с Россией, они являлись сторонниками русского мира, воевали за «ЛДНР».

Словом, российские службы вербуют всех, кто им близок идеологически. То есть тех, кто испытывает ненависть к Западу. И таких людей в Европе достаточно. Поверьте, нескольких сотен человек вполне хватит, чтобы, совершив резонансные теракты, поджоги или взрывы каких-то объектов, посеять в западном сообществе атмосферу страха и паники.

- А что за «одноразовые» агенты Москвы?

- В основном речь идет о завербованных людях, выполняющих для ФСБ всего одно задание. Российские спецслужбы считают их «расходным» материалом. Так что если их арестуют, никакой юридической или финансовой защиты от Москвы не будет. К примеру, завербованному поручают бросить коктейль Молотова в офис какого-то учреждения или организации. Этим, собственно, сотрудничество и исчерпывается. Одноразовый агент не может даже толком рассказать на следствии, кто его вербовал, ведь задание швырнуть коктейль Молотова ему дали в сети Telegram, где он общался с каким-то ботом, который и перечислил обещанные деньги.

Словом, работа одноразовых агентов настолько примитивна, что после выполнения задания никакой оперативной ценности они уже не представляют – отработанный материал.

Помимо «одноразовых», на содержании Кремля есть еще и масса агентов влияния, выполняющих такие стандартные функции, как участие в пропутинских акциях, написание пропагандистских статей в соцсетях или в СМИ, пикетирование «вражеских» посольств…

Кроме денег из Москвы, лидеры агентов влияния идеологически мотивированы российской пропагандой, а культ личности Путина удачно укладывается в их сознание, несмотря на то, что эти люди давно уже живут в свободном, демократическом обществе. Эти люди могут очень долго и, кстати, весьма убедительно доказывать, почему Запад плохой, а Путин - хороший. Так что лично я бы не стал недооценивать роль российской идеологии и пропаганды.

- По-видимому, она подействовала даже на политику канцлера Шольца, кабинет которого решил прекратить помогать Киеву тяжелым вооружением…

- Повторюсь: Россия влияет на политику западных стран через агентов влияния из числа тех же западных политиков. На Западе немало пророссийских групп из числа представителей академического сообщества, активно работающих на Москву. Есть также представители политического сообщества Германии, в частности, две партии – «Альтернатива для Германии» и пропутинский блок Сары Вагенкнехт, которые последовательно отстаивают в Бундестаге пророссийскую точку зрения. Через своих политиков и членов академического сообщества Москва вбрасывает в немецкое информационное пространство определенные нарративы, и это, к сожалению, работает.

- А что изменится в политике Берлина после предупреждения руководителей спецслужб ФРГ?

- Пока ничего особенного не произойдет. Возможно, будут расширены права контрразведки, будут приняты более широкие меры безопасности, однако понимание того, что Россия непосредственно угрожает германскому обществу, не наступит. На это нет ни политической воли, ни системной работы по противодействию агрессивным действиям Москвы.

- Но ведь BND и другие спецслужбы службы ясно предупреждают, что Россия перевела экономику на военный режим и через десять лет будет готова провести «денацификацию» и «демилитаризацию» уже в Германии…

- Немецкая государственная система слишком закостенела и вяло реагирует на геополитические вызовы. Должно произойти нечто экстраординарное, чтобы реакция Берлина обрела адекватный характер. О чем тут вообще говорить, если даже на третий год войны в Украине в ФРГ по сей день нет реального понимания российской агрессии!

Вот Вам всего один пример. В феврале этого года военнослужащие Бундесвера приняли участие в военно-спортивных играх в Республике Бангладеш, в которых участвовали также российские военные. Так вот, солдаты Бундесвера в парадной форме, улыбаясь, охотно фотографировались рядом с бойцами армии страны, вероломно вторгшейся на территорию суверенной Украины. И лишь сейчас, после громкого скандала в СМИ, министр обороны ФРГ Борис Писториус официально запретил немецким военным участвовать в подобного рода мероприятиях.

То есть в германском обществе полностью отсутствует понимание остроты ситуации.