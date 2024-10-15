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Байдена призывают прекратить военную помощь Израилю

17:34 800

Круг членов Палаты представителей Конгресса США призвал президента страны Джо Байдена прекратить оказывать военную помощь Израилю на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа.

«[Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху вновь и вновь нарушает права человека - бомбит больницы, сжигает палестинцев заживо, блокирует доставку продовольственной помощи и убивает гуманитарных сотрудников. Этому дьявольскому геноциду необходимо положить конец, и президент Байден должен прекратить его поощрять. Это начнется с прекращения военной помощи [Израилю]», - написала в X законодатель Ильхан Омар (демократ от штата Миннесота).

Ее коллега из Демократической партии от штата Миссури Кори Буш также усомнилась в правильности выделения военной помощи Израилю: «США финансируют и вооружают израильских военных, истребляющих палестинский народ. Это вопиюще».

Законодатель Александрия Окасио-Кортес (демократ от штата Нью-Йорк), в свою очередь, призвала Белый дом ввести эмбарго на поставки американского оружия еврейскому государству.

13 октября Министерство обороны США подтвердило отправку Израилю батареи противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) для отражения потенциальной атаки баллистическими ракетами со стороны Ирана на фоне эскалации напряженности в регионе. Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.

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