Эрдоган: «Израильская политика оккупации, разрушений и казней»

День основания Государства Израиль стал «катастрофой» для палестинцев, а называть эту страну государством «было бы неправильно», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре на Конференции будущего Палестины, организованной правящей Партией справедливости и развития.

«Израильская политика оккупации, разрушений и казней продолжается без перерыва уже 76 лет. Фактически кровопролитие в Палестине никогда не прекращалось. Смотрите, государство Израиль было основано в 1948 году. И было бы неправильно называть это государством. Это был первый шаг и первая в глазах палестинцев крупная катастрофа, произошедшая 14 мая 1948 года. Израильские силы изгнали около миллиона палестинцев и разрушили 675 деревень и городов, принадлежавших им», - заявил Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что сейчас «единственным государством-членом ООН, чьи официальные границы пока не ясны, является так называемое государство Израиль»: «Я указал на это всему миру на 74-й Генассамблее ООН, продемонстрировав меняющуюся с 1947 года карту Израиля. И задал вопрос о том, каковы же границы Израиля. На этот вопрос никто не ответил».

По его словам, израильское руководство «показало, что не удовлетворится оккупацией Газы, и напало на Ливан». «Мы можем предсказать, докуда распространится этот экспансионизм, если не остановить Израиль, который становится все более испорченным и переходящим границы. У нас есть те, кому не хватает понимания, которые не видят опасности, приближающейся к нашей стране. Но мы видим эти риски и принимаем все меры предосторожности», - сказал Эрдоган.