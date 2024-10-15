В Миннауки подсчитали обращения граждан

С 1 по 14 октября в Министерство науки и образования и его подведомственные учреждения поступило 28 672 обращения граждан, сообщили в ведомстве.

Из них 18 659 заявок отправлено через колл-центры, 561 – через социальные сети, 3 428 – через WhatsApp, 1 079 – в электронном виде и 1 341 – в письменном виде.

Также при приеме граждан зарегистрировано 3 604 заявления. Обращения в основном касались перевода преподавателей, перевода студентов, утверждения иностранных дипломов, оплаты обучения и льгот, трудоустройства по срочному контракту и других вопросов.