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АПБ забраковало 15 БАДов

17:57 813

Агентство пищевой безопасности Азербайджана продолжает активно работать над обеспечением населения безопасными продуктами и предотвращением нарушений прав потребителей. В рамках контрольных мероприятий, проведенных агентством, выявлены несоответствия в 15 биологически активных добавках, произведенных 11 компаниями. Об этом сообщили в АПБ.

Согласно информации, несмотря на заявления производителей о растительном составе данных добавок, лабораторные исследования обнаружили запрещенные активные вещества, которые не должны присутствовать в подобных продуктах. Это не только серьезное нарушение требований законодательства по составу и маркировке, но и угроза для здоровья потребителей, поскольку в продажу поступили продукты с нежелательными компонентами.

В связи с этим были запрещены к продаже 7 362 единицы продукции, обнаруженной на складах этих предприятий. На данный момент 2 550 единиц изъяты из аптечных сетей, этот процесс продолжается.

Для дальнейшей правовой оценки ситуация передана в правоохранительные органы, расследование продолжается.

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