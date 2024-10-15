Выпуск первой пилотной группы студентов по кулинарии в Баку

Как сообщает haqqin.az, в церемонии, состоявшейся в Государственном историко-архитектурном заповеднике «Храм Атешгях», приняли участие представители Государственного агентства профессионального образования при Министерстве науки и образования Азербайджанской Республики, Бакинской профессиональной школы туризма и кулинарной школы «CASA Baku».

В своем выступлении председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев сказал, что развитие гастротуризма является одним из приоритетных направлений для нашей страны, и сообщил, что ведется масштабная работа по защите образцов нашей национальной кухни и продвижении Азербайджана как гастрономического направления в мире: «Образцы национальной кухни паспортизированы Государственным агентством по туризму, а агрогастротуристические маршруты включают в себя уникальное биоразнообразие страны. Важным элементом является также подготовка профессиональных поваров и развитие молодых специалистов. Проект создания пилотной группы обучения поваров — бесценный опыт для профессионального роста молодых талантов».

Директор Государственного агентства профессионального образования при Министерстве науки и образования Азербайджана Джейхун Карамов подчеркнул, что данная программа имеет большое значение с точки зрения подготовки профессиональных поваров в нашей стране и представления миру богатой кухни Азербайджана. Д.Карамов поздравил выпускников пилотной группы и пожелал им успехов в дальнейшей карьере, а также участникам второго пилотного проекта.

На церемонии был показан видеоролик, демонстрирующий годовую программу обучения кулинарии. Было отмечено, что поскольку в Азербайджане нет высшего уровня образования по специальности кулинария, Государственным агентством по туризму при совместном сотрудничестве Государственного агентства профессионального образования, Бакинской профессиональной школы туризма и «CASA Baku» была создана пилотная группа. В рамках проекта 18 студентов со специальными навыками прошли профессиональную подготовку по специальности «Кулинария». К процессу обучения были привлечены специалисты кулинарной школы «CASA Baku», а также другие местные и зарубежные специалисты.

Помимо теоретических и практических занятий, студентам было обеспечено участие в местных и международных конкурсах и различных мероприятиях. Молодые повара добились высоких результатов на кулинарном кубке CASA Сulinary Cup и национальном чемпионате «Гызыл Шах». Студенты приняли активное участие в Днях культуры Азербайджана, проводимых в Ташкенте (Узбекистан), и в организации Дня кулинарии Западного Азербайджана.