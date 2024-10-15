Кобахидзе обиделся: Грузия лучше, чем Молдова

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал оскорбительным сравнение страны с Молдовой. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что правящая партия Грузии уводит страну с пути к Европе к авторитаризму, и похвалил Молдову за стойкость правительства в условиях беспрецедентных вызовов.

«Что касается сравнения Грузии с Молдовой, это абсолютно оскорбительно. Грузия опережает Молдову по всем параметрам, будь то демократия, права человека или экономика. У нас более сильные государственные институты. Хочу напомнить, что в Молдове запретили партии и СМИ, не существует политического и медиа плюрализма», – сказал Кобахидзе.

По словам премьера, «власти не будут уделять особого внимания таким заявлениям, потому что они временные – как только закончится война в Украине, отношения Грузии с ЕС перезагрузятся».