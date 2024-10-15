США давят на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы тот снизил возраст мобилизации на Украине до 18 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник Офиса Зеленского Сергей Лещенко.

«Могу подтвердить: американские политики из обеих партий давят на президента Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет», - подчеркнул он.

По словам Лещенко, США приводят аргумент, связанный с вьетнамской кампанией. Американцы, сообщает украинский политик, напоминают Киеву, что во время войны во Вьетнаме на фронт забирали молодых жителей США с 19 лет.

В этой связи Вашингтон считает уместной мобилизацию на Украине с 18 лет, отметил Лещенко.

По информации советника Офиса Зеленского, Зеленский «не продавился». Он продолжает убеждать США давать оружие без изменения призывного возраста.

9 октября Верховная Рада Украины приняла законопроект, запрещающий мобилизацию украинских мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.