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Азербайджан на крупнейшем технологическом событии GITEX GLOBAL 2024

ФОТО; ВИДЕО
18:55 351

Делегация Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) представляет Азербайджан на международной выставке GITEX GLOBAL 2024, которая является одним из крупнейших событий в мире технологий. В этом году Азербайджан демонстрирует своё самое масштабное участие за всю историю GITEX.

В ходе выставки делегация İRİA провела несколько встреч, направленных на укрепление сотрудничества с рядом авторитетных международных организаций и компаний. На этих встречах состоялся обмен знаниями и опытом в области цифровых технологий и инноваций.

Стенд İRİA вызвал большой интерес у посетителей выставки. Гостям была предоставлена подробная информация о ключевых направлениях деятельности агентства, реализуемых проектах, развитии стартап-экосистемы в Азербайджане, цифровых продуктах и решениях. Среди основных представленных инициатив особое внимание уделялось платформе "mygov", решениям по цифровому доступу и недавно открывшемуся Центру инноваций Азербайджана.

В то же время, благодаря поддержке İRİA, на выставке GITEX Expand North Star приняли участие ведущие игроки местной стартап-экосистемы: стартапы "PERKSKIT", "Epoint.az", "PayRiff", "GLORRI" и "DMP". Они также привлекли внимание участников из других стран и,  благодаря своим инновационным решениям, смогли установить новые партнерские отношения на международном уровне.

Стартап "CYPHO", являющийся продуктом в области кибербезопасности и участвовавший в выставке при поддержке Центра кибербезопасности Азербайджана, подробно рассказал участникам о своих услугах и функциональных возможностях.

İRİA также оказала поддержку участию трех ведущих ИТ-компаний, представляющих Азербайджан: “Logix ERP”, “UNITED PAYMENT AZERBAIJAN” и “Pixite”. Кроме того, еще четыре компании — “Smart Solutions Group”, “SetClapp”, “iTicket.az” и “Bestcomp Group” также продемонстрировали свои продукты и услуги на выставке.

Выставка GITEX GLOBAL 2024 создает возможности для дальнейшего усиления интеграции Азербайджана в глобальный рынок технологий и инноваций, а также обмена успехами в цифровой сфере с большой аудиторией.

Азербайджан на крупнейшем технологическом событии GITEX GLOBAL 2024
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