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И израильтяне попали под санкции

19:11 282

Великобритания во вторник ввела санкции против организаций, участвующих в строительстве поселений израильских поселенцев на Западном берегу, говорится в заявлении правительства Британии.

Санкции касаются семи поселений или организаций поселенцев и подпадают под действие глобального режима санкций Великобритании в области прав человека, говорится в уведомлении.

Под санкции попала организация «AMANA», которая, согласно заявлению властей Великобритании, «участвовала в строительстве незаконных форпостов поселенцев и предоставлении финансовых и других экономических ресурсов израильским поселенцам, причастным к угрозам и совершению актов агрессии и насилия в отношении палестинских общин на Западном берегу».

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