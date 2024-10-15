И израильтяне попали под санкции
Великобритания во вторник ввела санкции против организаций, участвующих в строительстве поселений израильских поселенцев на Западном берегу, говорится в заявлении правительства Британии.
Санкции касаются семи поселений или организаций поселенцев и подпадают под действие глобального режима санкций Великобритании в области прав человека, говорится в уведомлении.
Под санкции попала организация «AMANA», которая, согласно заявлению властей Великобритании, «участвовала в строительстве незаконных форпостов поселенцев и предоставлении финансовых и других экономических ресурсов израильским поселенцам, причастным к угрозам и совершению актов агрессии и насилия в отношении палестинских общин на Западном берегу».