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Председатель «Азеришыг» принял уджарцев и зардабцев

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19:15 82

В соответствии с указанием президента Ильхама Алиева о проведении встреч с гражданами в городах и районах председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов 20 сентября встретился в Уджаре с гражданами из Уджарского и Зардабского районов. Прием был организован в соответствии с графиком встреч руководителей органов исполнительной власти и других управленческих структур с гражданами в городах и районах.

Во время приема были даны ответы на обращения граждан, связанные с деятельностью ОАО, приняты меры по решению некоторых вопросов на местах, рассмотрены письменные обращения по вопросам, требующим рассмотрения. Они были зарегистрированы и направлены в соответствующие отделы «Азеришыг».

В сообщении пресс-службы говорится, что мероприятия, проводимые ОАО «Азеришыг», направлены на обеспечение граждан бесперебойной электроэнергией, а также на минимизацию потерь электроэнергии.

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