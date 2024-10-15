Израильский министр: «Мы укрепляем связи с Азербайджаном!»
19:25 1740
Министр энергетики Израиля Эли Коэн заявил, что продолжит работать над укреплением азербайджано-израильских отношений.
«Мы укрепляем связи с Азербайджаном! Наши отношения являются стратегическими, и я намерен продолжать работать над укреплением связей между нашими странами на всех уровнях», - написал Коэн в соцсети Х, опубликовав фотографию с послом Азербайджана Мухтаром Мамедовым.
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