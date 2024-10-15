В аппарате омбудсмена созданы новые мониторинговые группы

На основе изменений, внесенных в Конституционный закон Азербайджана «О уполномоченном по правам человека (омбудсмене)», полномочия омбудсмена в сфере более эффективной защиты прав и свобод человека были расширены.

В соответствии с установленными полномочиями по инициативе уполномоченного в аппарате омбудсмена были созданы мониторинговые группы для реализации Конвенции о правах инвалидов и Конвенции о правах ребенка, а также для обеспечения равенства прав и предотвращения дискриминации.

Основная цель создания мониторинговых групп заключается в содействии реализации Конвенций о правах инвалидов и о правах ребенка, а также в осуществлении функций независимого мониторингового механизма в сфере обеспечения равенства прав и предотвращения дискриминации.