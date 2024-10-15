Фидан призвал к бойкоту Израиля

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что международное сообщество «должно бойкотировать Израиль и ввести санкции против него».

«Мы достигли черты, после которой бессмысленны слова, дипломатия и международная политика. Мы должны начать вводить санкции», - сказал Фидан, выступая на встрече, посвященной Палестине, которую организовала правящая турецкая Партия справедливости и развития.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Совбез ООН не принимает мер, чтобы остановить военные операции Израиля в секторе Газа и Ливане.