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В Финляндии заявили об усталости от войны

20:18 1055

Западные государства все сильнее устают от поддержки Украины в войне с Россией и все больше надеются на какую-то форму разрешения конфликта, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. «Это реальность. И она становится все более очевидной», — сказала политик, передает Financial Times (FT).

По словам Валтонен, некоторые западные чиновники уже начали в частном порядке обсуждать пути достижения прекращения огня, несмотря на то, что пятая часть территории Украины остается под оккупацией.

Министр добавила, что внимание от развязанной президентом России Владимиром Путиным войны отвлекает вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, начавшийся с нападения ХАМАС на Израиль. Он же оттягивает на себя западные ресурсы, который могли бы пойти на поддержку Украины. В связи с этим Валтонен призвала удвоить усилия по оказанию помощи Киеву.

«Поддержка Украины есть, но насколько она достаточна? Вот в чем вопрос. Для нас, европейцев, важно осознать, что если мы позволим России победить в Украине, то, по сути, подорвем доверие к нашим силам сдерживания», — отметила глава МИД Финляндии.

Валтонен также призвала ужесточить санкции против России, в том числе сильнее ударить по растущему «теневому флоту» из старых танкеров, используемых для обхода ограничений на продажу нефти. «Эти незастрахованные и низкокачественные суда также подвергают опасности окружающую среду, особенно в Балтийском море, о чем мы на самом деле очень беспокоимся. Так что определенно нужно сделать больше», — подчеркнула она.

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