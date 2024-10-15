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Россия попросила у Азербайджана электроэнергию

20:27 1693

Россия запросила Азербайджан и Грузию о возможности импортировать электроэнергию в объеме 600 МВт в целом во время аварийных режимов, заявила журналистам член правления "Интер РАО" Александра Панина в кулуарах Всероссийской тарифной конференции.

"Да, мы запросили две страны: Азербайджан, и спросили о возможности поставки Грузию. У нас рассматривается возможность импорта, и мы запросили возможности двух соседних энергосистем, чтобы поставляли в период аварийных режимов...

Если будут аварийные режимы, то мы, по просьбе "Системного оператора", обратились бы в две энергосистемы - Грузии и Азербайджана - с просьбой держать под нас, быть готовыми поставить нам по 300 МВт", - сказала она.

По ее словам, ответы от Грузии и Азербайджана компания пока не получила.

РФ будет стараться обходиться без импорта электроэнергии, но в случае аварийных режимов может обратиться к энергосистемам соседних стран, уточнила Панина.

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