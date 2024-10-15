Индийское Минобороны разрешило продавать Pralay армянам

Министерство обороны Индии дало разрешение на продажу квазибаллистических ракет Pralay Армении. Портал Alpha Defense косвенно подтвердил эту информацию, отметив, что «разрешен экспорт индийских ракет в дружественную страну». К новости была прикреплена фотография Pralay.

Ранее издание Indian Defense Research Wing писало, что Индия планирует заключить сделку по поставке данных ракет Армении в ближайшее время.

Издание также напоминает об обязательствах Дели не экспортировать ракеты с дальностью более 300 километров и боеголовками весом свыше 500 килограммов. Это означает, что в нынешних условиях передача Еревану Pralay невозможна. Именно поэтому, как пишет сайт, Индия активно работает над адаптацией этих ракет с уменьшенной дальностью.

Следует отметить, что Индия завершила испытания твердотопливных ракет Pralay в ноябре 2023 года, а затем начала их серийное производство.

Pralay — это квазибаллистическая ракета класса «земля-земля» малой дальности с твердотопливным двигателем. Она способна поражать цели на расстоянии от 150 до 500 километров.

Напомним, что в июле этого года издание Indian Defence Research Wing впервые сообщило, что Армения подала запрос на приобретение оперативно-тактических ракет Pralay, чтобы создать баланс с оперативно-тактическими ракетами LORA, которые Азербайджан закупил у Израиля.