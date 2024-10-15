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Учения НАТО на родине Санта-Клауса

20:34 579

В финской Лапландии в следующем месяце пройдут крупные артиллерийские учения НАТО, что является частью крупнейшей такой тренировки для военных альянса сразу в нескольких странах. Об этом сообщает издание Yle.

Учения под названием Lightning Strike-24 будут проходить в районе Роваярви и Рованиеми с 4 по 28 ноября. В это время в регионе уже наступает суровая зима, а световой день в конце месяца длится всего несколько часов.

В учениях примут участие около 3600 военных, из которых 1250 – военнослужащие других союзников в НАТО, в частности США, Великобритании, Швеции, Эстонии, Дании, Чехии. Кроме сухопутных войск, будут задействованы также пограничники и Воздушные силы.

Эти маневры являются частью учений Dynamic Front-25, которые будут проходить также в Эстонии, Дании, Румынии и Польше с участием всего 28 стран.

На этой неделе Североатлантический альянс начал ежегодные ядерные учения Steadfast Noon.

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