Учения НАТО на родине Санта-Клауса

В финской Лапландии в следующем месяце пройдут крупные артиллерийские учения НАТО, что является частью крупнейшей такой тренировки для военных альянса сразу в нескольких странах. Об этом сообщает издание Yle.

Учения под названием Lightning Strike-24 будут проходить в районе Роваярви и Рованиеми с 4 по 28 ноября. В это время в регионе уже наступает суровая зима, а световой день в конце месяца длится всего несколько часов.

В учениях примут участие около 3600 военных, из которых 1250 – военнослужащие других союзников в НАТО, в частности США, Великобритании, Швеции, Эстонии, Дании, Чехии. Кроме сухопутных войск, будут задействованы также пограничники и Воздушные силы.

Эти маневры являются частью учений Dynamic Front-25, которые будут проходить также в Эстонии, Дании, Румынии и Польше с участием всего 28 стран.

На этой неделе Североатлантический альянс начал ежегодные ядерные учения Steadfast Noon.