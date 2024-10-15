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У Ирана претензии к Венгрии

20:46 1079

Посол Венгрии в Иране был вызван в Министерство иностранных дел страны в знак протеста против новых санкций ЕС, введенных против некоторых иранских физических и юридических лиц, сообщает агентство Mehr.

«Обращение к незаконным и принудительным методам, таким как санкции против Исламской Республики Иран, неприемлемо ни в коем случае и ни к чему не приведет», - заявило Министерство иностранных дел Ирана по этому поводу.

Также было подчеркнуто, что «оборона и военное сотрудничество Ирана с другими странами юридически направлены на защиту интересов и национальной безопасности Ирана, и это не то дело, в которое могут вмешиваться третьи стороны».

Обращаясь к венгерскому послу, заместитель МИД Ирана по политическим вопросам отметил, что действия Европейского союза по введению санкций в отношении иранских пассажирских авиакомпаний являются грубым нарушением международных законов и правил, особенно основных прав и свобод человека, и противоречат европейским требованиям в области прав человека. В ходе встречи представителю Европейского союза было рекомендовано «не попадаться в ловушку, расставленную сионистским режимом апартеида».

Посол Венгрии в Тегеране, в свою очередь, сообщил, что он передаст официальный протест Ирана своему соответствующему правительству.

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