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Чехия внезапно решила вернуть посла в Россию

21:09 686

Прага возвращает своего посла в Москву после почти трехлетнего перерыва, сообщает МИД Чехии.

Должность посла Чехии в России займет Даниэль Коштовал, бывший замминистра обороны, он должен приступить к обязанностям в начале 2025 года.

«Послов в РФ имеют ключевые страны, являющиеся стратегическими союзниками Чешской Республики, — Великобритания, Франция, Германия или Соединенные Штаты Америки. Я желаю послу много сил в этой сложной миссии», — сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Коштовал уже получил согласие от Москвы.

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