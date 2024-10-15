Чехия внезапно решила вернуть посла в Россию
Прага возвращает своего посла в Москву после почти трехлетнего перерыва, сообщает МИД Чехии.
Должность посла Чехии в России займет Даниэль Коштовал, бывший замминистра обороны, он должен приступить к обязанностям в начале 2025 года.
«Послов в РФ имеют ключевые страны, являющиеся стратегическими союзниками Чешской Республики, — Великобритания, Франция, Германия или Соединенные Штаты Америки. Я желаю послу много сил в этой сложной миссии», — сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
Коштовал уже получил согласие от Москвы.