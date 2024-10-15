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Европа не боится остаться без российского газа

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Евросоюз готов к прекращению транзита российского газа через Украину и не ожидает дефицита, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

По ее словам, запасы газа в ЕС находятся на уровне 95%, что позволит избежать дефицита и сохранить цены стабильными. Она также признала, что Евросоюз все еще получает «впечатляющий объем газа из России», несмотря на значительное сокращение поставок после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

«Я знаю, что цифры все еще впечатляющие. Но в целом сейчас ЕС получает 18% газа из России, в то время как в 2021 году эта цифра составляла 45%», - сказала еврокомиссар.

Кроме того, Симсон отметила, что страны Евросоюза резко нарастили закупки российского СПГ в последние месяцы, вероятно, импорт газа в 2024 году будет выше, чем в 2023 году.

Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.

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