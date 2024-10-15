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Иран ждет «точный и смертоносный» ответ

21:50 484

Глава израильского Минобороны Йоав Галант пообещал, что удар по Ирану в ответ на ракетную атаку 1 октября будет дан уже в скором времени. Министр заявил об этом на встрече с группой родственников заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Согласно информации, общаясь с ними, Галант сказал, что Израиль «скоро ответит» на атаку Ирана. «Это будет точный и смертоносный ответ», - добавил глава военного ведомства.

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