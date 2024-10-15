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Турция и Россия обсудили Южный Кавказ

21:52 272

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и его турецкий коллега Мехмет Кемаль Бозай подтвердили настрой на взаимодействие с учетом председательства Анкары в региональной платформе «3+3».

«Подтвержден настрой на российско-турецкое взаимодействие с учетом текущего председательства Анкары в Консультативной региональной платформе «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран, Турция)», - говорится в сообщении МИД РФ.

В российском дипведомстве отметили, что «также состоялся предметный обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам, касающимся конфликта вокруг Украины, и по ситуации на Южном Кавказе и Центральной Азии».

Обсуждение прошло «в конструктивной атмосфере», добавили в МИД РФ.

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