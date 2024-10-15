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Украина начала эвакуацию Купянска

22:04 233

В Харьковской области проведут эвакуацию жителей трех общин. Такое решение, в частности, касается и города Купянск, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он рассказал, что на территории Харьковской области продолжается подготовка к отопительному сезону. Самая сложная ситуация сейчас на Купянском направлении. На левом берегу реки Оскол, которая разделяет Купянск, нельзя гарантировать восстановление электроснабжения, а также тепло- и водоснабжение.

По словам Синегубова, такая ситуация объясняется постоянными обстрелами - россияне регулярно атакуют бригады, которые выезжают на ремонт.

«Ввиду этого сегодня на заседании Совета обороны области нами было принято решение насчет обязательной эвакуации всего гражданского населения из общин Купянского направления. Это сам город Купянск и еще три общины, которые находятся ближе к линии фронта», - добавил Синегубов.

Он уточнил, что только на левом берегу реки Оскол проживают 4 тысячи людей. При этом на правом берегу - еще 3 тысячи людей.

Глава ОВА подчеркнул, что для эвакуации подготовили места в Харькове, есть возможность обеспечить логистику и в населенные пункты других областей. При этом из Купянска и близлежащих общин уже было эвакуировано 234 ребенка вместе с их семьями.

Также, как рассказал Синегубов, сегодня была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из поселка Боровая Изюмского района.

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