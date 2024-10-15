Госдеп: COP29 - отдельно, мир с Арменией – отдельно

Соединенные Штаты никогда не связывали с COP29 возможное мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией. Об этом на регулярном брифинге заявил глава пресс-службы Госдепа Мэтью Миллер.

"Мы никогда не связывали это соглашение с COP29. Несколько месяцев назад мы хотели увидеть мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, и настаивали на нем. Надеемся, что оно будет достигнуто. Однако, это зависит от сторон, а не от Соединенных Штатов", - пояснил он.