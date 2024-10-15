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В Украине признали, что второго фронта не будет

15 октября 2024, 23:09 1277

Украина не дождется открытия партнерами второго фронта против России. Об этом заявил советник главы Офиса украинского лидера Михаил Подоляк в своем телеграм-канале.

«Очевидно, что Украина не дождется открытия союзниками второго фронта. Но мы можем рассчитывать хотя бы на ужесточение торговых санкций», — сказано в публикации.

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