Охота на Аушевых? Две версии покушения в Ингушетии

На Северном Кавказе наделало много шума покушение на сотрудников правоохранительных органов, произошедшее около десяти вечера 11 октября возле пересечения федеральной автодороги «Кавказ» и автодороги Назрань-Магас. Была обстреляна машина, в которой находились замруководителя Центра противодействия экстремизму в Ингушетии Адам Хамхоев и трое полицейских, осуществлявших его охрану. В результате Хамхоев не пострадал, а все трое телохранителей погибли. Это произошло через пару дней после того, как Рамзан Кадыров пригрозил кровной местью сенатору Сулейману Керимову и двум депутатам Госдумы – Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову, которые якобы пытались заказать его убийство.

Барахоев ингуш, Керимов и Курбанов дагестанцы, и вся эта история вызвала немалое напряжение в республиках Северного Кавказа и в этнических диаспорах по всей России. Поэтому покушение в Ингушетии привлекло дополнительное внимание: не продолжились ли тут межэтнические разборки, началом которым послужило убийство двух ингушей-охранников офиса компании Wildberries в Москве 18 сентября? Никто поначалу не сомневался, что целью покушения был Адам Хамхоев, один из руководителей Центра «Э». Однако близкий к правоохранительным органам телеграм-канал Baza сообщает, что сейчас у следствия основная версия – покушение не на него, а на охранявших его полицейских, которые являются родными братьями – Илез, Беслан и Амир Аушевы. Хамхоеву они приходятся двоюродными братьями. Основанием для такого заключения являются свидетельства, что перед нападением Хамхоев вышел из машины, чтобы ответить на телефонный звонок, отошел на несколько метров и лишь после этого к автомобилю подъехала серебристая «Лада», в которой находились преступники, и братья попали под огонь. Адам Хамхоев, начавший стрелять в ответ, не пострадал, но при этом, очевидно, ранил кого-то из нападавших. Их машину потом нашли сожженной в Северной Осетии, а рядом – окровавленные салфетки. Таким образом, возможно, Хамхоева специально выманили из авто, чтобы он не попал под выстрелы.

Известно, что у тейпа Аушевых имеется давний конфликт с тейпом Нальгиевых. В 2020 году был убит Ахмед Нальгиев, и Нальгиевы посчитали, что это сделали Аушевы из-за земельного спора. А в 2022 году в Назрани был убит Муса Аушев. В свою очередь Аушевы думают на Нальгиевых. Муса Аушев приходится братом крупного бизнесмена Макшарипа Аушева, убитого в 2009 году. Таким образом сейчас следствие проверяет представителей тейпа Нальгиевых. В то же время не исключают и изначальную версию, что целью все же был Адам Хамхоев. На него уже было несколько покушений, а в ноябре 2019 года в Москве был застрелен начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев, заместителем которого работал Хамхоев. Руководителем группировки, причастной к убийству, следователи тогда сочли предпринимателя Хасана Полонкоева.