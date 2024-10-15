USD 1.7000
EUR 1.8516
RUB 0.0178
Подписаться на уведомления
Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом»
Новость дня
Месседж Алиева Брюсселю: «Будет жаль, если из-за армяно-азербайджанских отношений произойдет регресс в отношениях Азербайджана с Евросоюзом»

Охота на Аушевых? Две версии покушения в Ингушетии

горячая тема
Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
15 октября 2024, 23:18 2418

На Северном Кавказе наделало много шума покушение на сотрудников правоохранительных органов, произошедшее около десяти вечера 11 октября возле пересечения федеральной автодороги «Кавказ» и автодороги Назрань-Магас. Была обстреляна машина, в которой находились замруководителя Центра противодействия экстремизму в Ингушетии Адам Хамхоев и трое полицейских, осуществлявших его охрану. В результате Хамхоев не пострадал, а все трое телохранителей погибли.

Это произошло через пару дней после того, как Рамзан Кадыров пригрозил кровной местью сенатору Сулейману Керимову и двум депутатам Госдумы – Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову, которые якобы пытались заказать его убийство.

Стреляли в машину Хамхоева, но не в самого Хамхоева

Барахоев ингуш, Керимов и Курбанов дагестанцы, и вся эта история вызвала немалое напряжение в республиках Северного Кавказа и в этнических диаспорах по всей России. Поэтому покушение в Ингушетии привлекло дополнительное внимание: не продолжились ли тут межэтнические разборки, началом которым послужило убийство двух ингушей-охранников офиса компании Wildberries в Москве 18 сентября?

Никто поначалу не сомневался, что целью покушения был Адам Хамхоев, один из руководителей Центра «Э». Однако близкий к правоохранительным органам телеграм-канал Baza сообщает, что сейчас у следствия основная версия – покушение не на него, а на охранявших его полицейских, которые являются родными братьями – Илез, Беслан и Амир Аушевы. Хамхоеву они приходятся двоюродными братьями.

Основанием для такого заключения являются свидетельства, что перед нападением Хамхоев вышел из машины, чтобы ответить на телефонный звонок, отошел на несколько метров и лишь после этого к автомобилю подъехала серебристая «Лада», в которой находились преступники, и братья попали под огонь. Адам Хамхоев, начавший стрелять в ответ, не пострадал, но при этом, очевидно, ранил кого-то из нападавших. Их машину потом нашли сожженной в Северной Осетии, а рядом – окровавленные салфетки. Таким образом, возможно, Хамхоева специально выманили из авто, чтобы он не попал под выстрелы.

А в 2022 году в Назрани был убит Муса Аушев

Известно, что у тейпа Аушевых имеется давний конфликт с тейпом Нальгиевых. В 2020 году был убит Ахмед Нальгиев, и Нальгиевы посчитали, что это сделали Аушевы из-за земельного спора. А в 2022 году в Назрани был убит Муса Аушев. В свою очередь Аушевы думают на Нальгиевых. Муса Аушев приходится братом крупного бизнесмена Макшарипа Аушева, убитого в 2009 году. Таким образом сейчас следствие проверяет представителей тейпа Нальгиевых.

В то же время не исключают и изначальную версию, что целью все же был Адам Хамхоев. На него уже было несколько покушений, а в ноябре 2019 года в Москве был застрелен начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев, заместителем которого работал Хамхоев. Руководителем группировки, причастной к убийству, следователи тогда сочли предпринимателя Хасана Полонкоева.

Слава Центра по борьбе с экстремизмом в Ингушетии

Центр по борьбе с экстремизмом в Ингушетии имеет славу ведомства, почти никому не подконтрольного и нередко прибегающего к весьма жестким методам, так что врагов у его руководства по определению немало. Так, после убийства Эльджаркиева долго считали, что его смерть на руках представителей религиозной секты последователей шейха Батал-хаджи Белхороева – баталхаджинцев.

В декабре 2018 года был убит их глава Ибрагим Белхороев, его также застрелили в автомобиле, а через неделю произошло первое покушение на Эльджаркиева. Кстати, у Белхороева были дружеские отношения с Рамзаном Кадыровым, который публично выступал в защиту баталхаджинцев от преследований со стороны ЦПЭ.

Все эти ветвящиеся в разные стороны цепи непрерывных покушений, рождающих новые покушения, производят неимоверно удручающее впечатление. Не видно ни одной причины, почему все это вдруг прекратится. А если кровная месть выйдет на более страшный, межэтнический уровень, Северный Кавказ может вспыхнуть, как спичка.

Охота на Аушевых? Две версии покушения в Ингушетии
Охота на Аушевых? Две версии покушения в Ингушетии горячая тема
15 октября 2024, 23:18 2419
Трамп не признает результаты выборов. Обстановка накаляется
Трамп не признает результаты выборов. Обстановка накаляется наша корреспонденция
15 октября 2024, 13:09 7982
Армия США начнет расправляться с внутренними врагами, то есть оппозицией, судьями и журналистами
Армия США начнет расправляться с внутренними врагами, то есть оппозицией, судьями и журналистами Америка сходит с ума
15 октября 2024, 15:46 3673
Индийское Минобороны разрешило продавать Pralay армянам
Индийское Минобороны разрешило продавать Pralay армянам
15 октября 2024, 20:30 4441
Полный отказ от российского газа или закупки у SOCAR?
Полный отказ от российского газа или закупки у SOCAR? 27 евроминистров обсуждают эту дилемму
15 октября 2024, 14:54 4708
Что российские спецслужбы готовят на территории Германии? На вопросы haqqin.az отвечает директор аналитического центра European Resilience Initiative Center
Что российские спецслужбы готовят на территории Германии? На вопросы haqqin.az отвечает директор аналитического центра European Resilience Initiative Center
15 октября 2024, 17:21 2956
В Азербайджане с коррупционерами разговор короткий
В Азербайджане с коррупционерами разговор короткий
15 октября 2024, 13:52 7595
Азербайджан на крупнейшем технологическом событии GITEX GLOBAL 2024
Азербайджан на крупнейшем технологическом событии GITEX GLOBAL 2024 ФОТО; ВИДЕО
15 октября 2024, 18:55 1874
Северокорейцы не захотели умирать за «русский мир»
Северокорейцы не захотели умирать за «русский мир» ОБНОВЛЕНО 18:37
15 октября 2024, 18:37 7785
Запад давит на Зеленского. Зеленский непреклонен
Запад давит на Зеленского. Зеленский непреклонен
15 октября 2024, 18:26 4125
Эрдоган: «Израильская политика оккупации, разрушений и казней»
Эрдоган: «Израильская политика оккупации, разрушений и казней»
15 октября 2024, 17:43 1481

ЭТО ВАЖНО

Охота на Аушевых? Две версии покушения в Ингушетии
Охота на Аушевых? Две версии покушения в Ингушетии горячая тема
15 октября 2024, 23:18 2419
Трамп не признает результаты выборов. Обстановка накаляется
Трамп не признает результаты выборов. Обстановка накаляется наша корреспонденция
15 октября 2024, 13:09 7982
Армия США начнет расправляться с внутренними врагами, то есть оппозицией, судьями и журналистами
Армия США начнет расправляться с внутренними врагами, то есть оппозицией, судьями и журналистами Америка сходит с ума
15 октября 2024, 15:46 3673
Индийское Минобороны разрешило продавать Pralay армянам
Индийское Минобороны разрешило продавать Pralay армянам
15 октября 2024, 20:30 4441
Полный отказ от российского газа или закупки у SOCAR?
Полный отказ от российского газа или закупки у SOCAR? 27 евроминистров обсуждают эту дилемму
15 октября 2024, 14:54 4708
Что российские спецслужбы готовят на территории Германии? На вопросы haqqin.az отвечает директор аналитического центра European Resilience Initiative Center
Что российские спецслужбы готовят на территории Германии? На вопросы haqqin.az отвечает директор аналитического центра European Resilience Initiative Center
15 октября 2024, 17:21 2956
В Азербайджане с коррупционерами разговор короткий
В Азербайджане с коррупционерами разговор короткий
15 октября 2024, 13:52 7595
Азербайджан на крупнейшем технологическом событии GITEX GLOBAL 2024
Азербайджан на крупнейшем технологическом событии GITEX GLOBAL 2024 ФОТО; ВИДЕО
15 октября 2024, 18:55 1874
Северокорейцы не захотели умирать за «русский мир»
Северокорейцы не захотели умирать за «русский мир» ОБНОВЛЕНО 18:37
15 октября 2024, 18:37 7785
Запад давит на Зеленского. Зеленский непреклонен
Запад давит на Зеленского. Зеленский непреклонен
15 октября 2024, 18:26 4125
Эрдоган: «Израильская политика оккупации, разрушений и казней»
Эрдоган: «Израильская политика оккупации, разрушений и казней»
15 октября 2024, 17:43 1481
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться