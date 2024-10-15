Франция не сможет выполнить обязательства перед Украиной

Французские власти вынуждены снизить расходы на помощь Киеву из-за дефицита государственного бюджета. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на заявление главы Министерства вооруженных сил республики Себастьяна Лекорню.

«В начале года в Париже было принято решение о том, что объемы помощи могут достичь 3 млрд евро. В реальности Франция выделит меньше этой суммы на помощь Украине», - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Франция вынуждена сократить расходы для борьбы с дефицитом бюджета, который в 2024 году может достичь 6% от ВВП.