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Франция не сможет выполнить обязательства перед Украиной

15 октября 2024, 23:20 907

Французские власти вынуждены снизить расходы на помощь Киеву из-за дефицита государственного бюджета. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на заявление главы Министерства вооруженных сил республики Себастьяна Лекорню.

«В начале года в Париже было принято решение о том, что объемы помощи могут достичь 3 млрд евро. В реальности Франция выделит меньше этой суммы на помощь Украине», - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Франция вынуждена сократить расходы для борьбы с дефицитом бюджета, который в 2024 году может достичь 6% от ВВП.

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