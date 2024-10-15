Миллиарды на ветер, а в армии - хаос

После поражения в 44-дневной войне Армения предприняла значительные усилия по восстановлению, модернизации и перевооружению своей армии, что привело к резкому увеличению военного бюджета. Если в 2020 году он составлял 625 миллионов, то в 2024 году достиг полутора миллиардов долларов. Таким образом, всего за четыре года рост военных расходов Армении увеличился в два с половиной раза. Бюджетные средства должны были быть направлены не только на закупку новых вооружений из таких стран, как Индия и Франция, но и на проведение внутренних реформ и создание вооруженных сил по стандартам НАТО. Реализацию этих реформ премьер-министр Пашинян возложил на плечи своего близкого соратника, министра обороны Сурена Папикяна, не имеющего ни военного образования, ни опыта армейского строительства.

Однако последовавшая вскоре череда смертей среди солдат во время учений и участившиеся случаи самоубийств военнослужащих вынудили армянских правозащитников усомниться в эффективности «реформ», осуществляемых под руководством Сурена Папикяна. Последний инцидент имел место два дня назад, когда на одном из постов на границе с Азербайджаном было обнаружено тело 19-летнего призывника с огнестрельной раной. Как установило следствие, солдат покончил с собой. Еще ранее, 6 октября, в армянских СМИ было опубликовано сообщение о другом военнослужащем, который «был доведен до самоубийства, находясь в безвыходной ситуации». Жанна Алексанян, руководитель организации «Журналисты за права человека», считает, что рост числа самоубийств в армии ставит под сомнение громкие заявления о военных реформах. По словам Алексанян, такое впечатление, что вооруженные силы Армении «превратились в армию самоубийц».

Как пишут армянские СМИ, правозащитники уже давно критикуют руководство Министерства обороны за непрозрачное расследования уголовных дел, за то, что семьи погибших солдат остаются без поддержки, а в самой армии продолжают царить криминальные «понятия». «Кто должен нести ответственность за это?» — задается вопросом Алексанян. По ее словам, всякий раз, когда тело погибшего солдата передают его родителям, министр обороны участвует в каких-либо праздничных мероприятиях, словно бы ничего не происходит. «Семьи погибших солдат не понимают, что происходит, никакие объяснения им не дают, - утверждает Жанна Алексанян. - У меня нет информации о том, существует ли у нас вообще министр обороны. Если бы он был, то приехал бы на место инцидента и лично расследовал, что произошло, почему солдат застрелился. И что министр конкретно сделал для предотвращения подобных трагедий. Ни Пашинян, ни Папикян ничего не говорят общественности по этому поводу».