Грузины милитаризироваться не хотят

Комитет по обороне и безопасности Грузии провел последнее заседание в рамках парламента пятого созыва, на котором депутаты единогласно поддержали распоряжение правительства о численности Сил обороны Грузии в 2025 году.

Законопроект о том, чтобы численность Сил обороны в следующем году не превышала 37 тысяч человек, будет направлен правительству на утверждение.

Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и временных штатных сотрудников Министерства обороны Грузии.