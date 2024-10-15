Израильтяне нашли посылку из России

Израильские военные нашли российское оружие в бункере «Хезболлы» на юге Ливана. Об этом сообщает заместитель главреда Bild Пауль Ронцхаймер, который побывал в захваченной ЦАХАЛ деревне на юге Ливана.

В тайнике нашли оружие, ракеты и систему подземных туннелей террористов на глубине 8 метров, входы в которую находятся в жилых домах.

Глава пресс-службы ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил журналисту, что у «Хезболлы» есть иранское и российское оружие и ракеты, доставленные через Сирию.

Также израильские военные взяли в плен троих боевиков «Хезболлы» из отряда «Радван».