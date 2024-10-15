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Еще одно фиаско азербайджанского футбола: 0:7 от Англии

Отдел спорта
00:55 1163

Молодежная (U-21) сборная Азербайджана по футболу завершила свое выступление в отборочном турнире чемпионата Европы-2025 разгромным поражением от Англии - 0:7.

Игра, состоявшаяся в Бристоле, прошла при полном превосходстве хозяев, хотя после первого тайма счет был лишь 2:0.

Надо сказать, что тремя днями ранее наша молодежка проиграла 0:5 в Северной Ирландии. Всего же за десять матчей сборная Азербайджана забила 4 и пропустила 30 голов, набрав 3 очка. Единственная победа была одержана дома над Люксембургом.

С 3 очками Азербайджан занял последнее, 6-е место в группе.

Фиаско молодежной сборной - продолжение череды неудач азербайджанских сборных во всех возрастных категориях. Всем подряд проигрывает и национальная команда, и молодежная, и юношеская.

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