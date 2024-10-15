На Западе расхваливают турецкую экономику

В августе Турция зафиксировала самый высокий за последние пять лет месячный профицит текущего счета в $4,3 млрд, сообщил министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек.

«Снижение текущего дефицита и сильная картина внешнего финансирования укрепляют нашу макрофинансовую стабильность и повышают устойчивость экономики», – заявил Шимшек.

Главный экономист Института международных финансов Робин Брукс отметил успехи Турции: «Турция демонстрирует наименьший дефицит текущего счета с 2021 года. Это действительно впечатляющая корректировка!»

Положительно отозвался о ситуации и известный американский экономист Стив Ханке: «Сегодня, используя данные высокой частоты, я точно измеряю годовой уровень инфляции в Турции на уровне 27%. Турция на пути к восстановлению».

Объем резервов Турции составил $156 млрд 392 млн, что является историческим рекордом в Турции.

Международные рейтинговые агентства Fitch, S&P и CI Ratings так же повысили кредитный рейтинг Турции, а вот Moody's впервые повысило кредитный рейтинг Турции сразу на две ступени.