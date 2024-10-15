Макрон наехал на Израиль. Нетаньяху в долгу не остался

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Франции Эммануэль Макрон обменялись публичными колкостями после сегодняшнего телефонного разговора, в ходе которого они обсудили конфликт между Израилем и движением «Хезболлах» на территории Ливана, пишет AFP.

«Господин Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана по решению ООН, - заявил Макрон на еженедельном заседании кабинета министров Франции, имея в виду резолюцию, принятую Генеральной Ассамблеей ООН в ноябре 1947 года о плане раздела Палестины на еврейское и арабское государства. - Поэтому сейчас не время игнорировать решения ООН». Комментарии Макрона, сделанные во время закрытой встречи в Елисейском дворце, цитируются участником, который обратился к AFP и попросил не называть его имени.

«Напоминаю президенту Франции: государство Израиль было создано не резолюцией ООН, а победой, достигнутой в войне за независимость кровью героических борцов, многие из которых пережили Холокост, в том числе из режима Виши во Франции», – говорится в последующем заявлении премьер-министра Израиля.

В резолюции 1701 Совета Безопасности ООН говорится, что на юге Ливана должны быть развернуты только ливанская армия и Временные силы ООН в Ливане.

Нетаньяху в воскресенье призвал ООН вывести миротворческие силы численностью 10 000 человек, в том числе 700 французских военнослужащих, развернутые на юге Ливана, «от греха подальше», заявив, что «Хезболлах» использует их в качестве «живого щита».

В более раннем сообщении об их телефонном разговоре офис Нетаньяху сообщил, что он сказал Макрону, что Израиль выступает против согласия на одностороннее прекращение огня в Ливане.