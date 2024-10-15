Турция готовится к рывку на Ближнем Востоке

По информации, полученной редакцией haqqin.az от собственных источников, предложение о продлении мандата воинского контингента Турции, входящего в состав миротворческой миссии ООН в Ливане, будет вынесено в этом месяце на обсуждение парламента. С высокой степенью вероятности можно предположить, что обсуждения в парламенте Турции будут весьма напряженными, поскольку вопрос о продлении мандата турецких военных совпадает по времени с атаками Израиля на Южный Ливан, под которые подпадает и миротворческая миссия ООН.

Учитывая чувствительность турецкого общества к действиям Израиля в секторе Газы и в Ливане, маловероятно, что какие-либо партийные фракции в парламенте, особенно в текущей ситуации, выступят против продления мандата. Основными вопросами для обсуждения станут возможность увеличения численности турецких миротворцев в составе UNIFIL и то, насколько адекватно сама миссия ООН реагирует на происходящие события. Ведь ее основной задачей было, как раз-таки, предотвращение возможной войны. По данным дипломатических источников haqqin.az, увеличение численности турецких военных в составе миротворческой миссии не планируется. Анкара в настоящий момент предпочитает сохранять сдержанность и в ответ на военные действия Израиля последовательно усиливает действия на дипломатическом фронте. Принято считать, что на фоне израильских атак продолжительное участие Турции в миротворческой миссии UNIFIL не столь проблематично, и в большей мере является частью преодоления кризиса. К тому же Турция стремится укрепить свои позиции на дипломатической арене в качестве ведущей военной и экономической силы на Ближнем Востоке. Однако еще до того, как вопрос о продлении мандата был вынесен на обсуждение, некоторые аналитики утверждали, что Турция должна усилить военное присутствие в Ливане, даже если оно будет ограничено участием в миротворческой миссии ООН. В соответствии с их доводами, Анкара занимает наиболее жесткую позицию в отношении действий Израиля в Газе и Ливане. В частности, президент Реджеп Тайип Эрдоган, касаясь нападений Израиля на миссию ООН, призвал в своем последнем выступлении, Совет безопасности ООН к активным действиям против правительства Нетаньяху.

Анкара считает, что объявление Израилем генсека ООН Антониу Гутерриша «нежелательной персоной», танковая атака на штаб-квартиру UNIFIL, а также не вписывающееся ни в какие дипломатические нормы требование Израиля о выводе миротворческой миссии из Ливана, приводят к тому, что правительство Нетаньяху балансирует на грани легитимности. После нападения Израиля на штаб-квартиру UNIFIL реакция стран, входящих в Евросоюз, была чрезвычайно резкой, а некоторые конгрессмены потребовали остановить продажу оружия Израилю. В Анкаре все это расценивается, как «шаг вперед». Более того, спустя несколько часов после танковой атаки на миссию ООН, неспособность ЦАХАЛа защитить воздушное пространство Израиля от массированных атак ракет и беспилотников «Хезболлы» вызвала в мире нескрываемое удивление. Ведь раньше в таких случаях к Израилю, как правило, подключались десятки военных баз США, которые перехватывали ракеты еще до того, как они достигали воздушного пространства еврейского государства. Таким образом, Анкара заявляет на всех платформах, что нападение на миротворческую миссию ООН (UNIFIL) в реальности является атакой на Совбез ООН. Что символизирует открытое игнорирование и неуважение Израиля к США, которые были инициаторами создания миротворческой миссии в Ливане. Напомним, что силы UNIFIL впервые были созданы Совбезом ООН в 1978 году. После конфликтов между Ливаном и Израилем цель миротворческой миссии ООН заключалась в выведении израильских сил с территории Ливана, а также в поддержке действий правительства Ливана в восстановлении контроля над оккупированными территориями.