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Оппозиция Израиля призывает атаковать нефтяные месторождения Ирана

08:25 49

Лидер оппозиции и экс-премьер Израиля Яир Лапид считает, что целью ответной атаки Израиля по Ирану должны стать нефтяные месторождения, это серьезно ударит по иранской экономике.

«Мы должны начать с нефтяных месторождений», - заявил Лапид в интервью Jerusalem Post.

«Я не согласен с американской администрацией. Я не думаю, что это существенно повысит цены на нефть в мире за пять минут до выборов», - добавил он.

Лидер партии «Еш Атид» подчеркнул, что экспорт иранской нефти уже «сократился наполовину», но это не привело к глобальному экономическому кризису. При этом удар по иранским нефтяными месторождениям, по его мнению, нанесет значительный ущерб экономике Ирана. Чтобы после этого избежать глобального экономического кризиса, Лапид предложил обратиться к другим нефтедобывающим странам, таким как Саудовская Аравия, за увеличение добычи нефти.

Ранее Washington Post со ссылкой на источники сообщило о готовности Израиля нанести удары по военным объектам Ирана, а не по нефтяным или ядерным. По данным источников издания, об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил администрации президента США Джо Байдена.

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