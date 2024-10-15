Франция ставит запрет Израилю

Правительство Франции запретило израильским оборонным компаниям принимать участие в одной из крупнейших в мире выставок морских вооружений Euronaval, которая пройдет с 4 по 7 ноября в Вильпенте, сообщают израильские СМИ.

Председатель израильского объединения промышленников Рон Томер сообщил о намерении оспорить данное решение как дискриминирующее.

СМИ напоминают, что ранее Израилю запретили участвовать в выставке вооружений Eurosatory в Париже, уже во время проведения выставки суд отменил это решение. В первый день работы Eurosatory у входа были установлены большие стенды с напоминанием о запрете на участие израильтян, а входящих заставили подписывать декларацию о том, что они не израильтяне и не связаны с израильскими компаниями.