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«Шахеды» стали летать выше и быстрее

08:47 2349

Россия модернизировала ударные беспилотники типа Shahed-136. Теперь дроны-камикадзе набирают более высокую высоту и имеют большую скорость. Об этом сообщает американский Институт изучения войны со ссылкой на украинского военного, который работает в мобильном подразделении противовоздушной обороны.

По его словам, ранее «шахеды» были очень медленными, сложными в маневрировании и могли летать только на низких высотах.

«Украинский военный отметил, что украинские мобильные огневые группы также усовершенствовали технику и тактику, чтобы продолжать сбивать «шахеды», - добавили аналитики.

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