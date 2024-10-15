Специальные льготы для студентов Азербайджана

В рамках проекта TələbəPlus подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством культуры и Фондом развития образования Азербайджана.

С.Юсифова высоко оценила важность проекта, отметив, что, согласно подписанному документу, в театрах, музеях и заповедниках будут действовать специальные льготы для студентов.

В свою очередь, Э.Насибов подчеркнул, что цель проекта - предоставить студентам по всему Азербайджану одинаковые льготы и скидки, чтобы поддержать их социальную жизнь. Фонд совместно со своими партнерами договорился с более чем 250 компаниями о предоставлении студентам специальных скидок в торговых центрах и различных объектах общественного питания, которыми студенты пользуются чаще всего.

Единая студенческая карта TələbəPlus является совместным проектом Фонда развития образования, Kapital Bank и международной платежной компании Visa. В рамках проекта будут охвачены все уровни образования - студенты, обучающиеся на всех курсах бакалавриата, магистратуры и докторантуры.