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Массированная атака на Украину

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Российские войска в ночь на 16 октября выпустили по территории Украины 136 беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным на 07:00 по местному времени, силы ПВО сбили 51 дрон над Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областями. Еще 60 беспилотников «локационно потеряны» в разных регионах Украины в результате работы средств радиоэлектронной борьбы.

В сообщении ВСУ говорится, что на момент публикации более 20 дронов все еще находились в воздушном пространстве Украины.

В Тернопольской области в результате российского удара по промышленному объекту произошел пожар, сообщил глава областной администрации Вячеслав Негода. Вскоре его потушили, пострадавших и раненых нет.

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