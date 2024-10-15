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Большой интерес к конкурсу Оксфордского и Сумгаитского университетов

более 1000 заявок из 58 стран
10:25 586

Объявлены финалисты глобального «Конкурса по изменению климата», проводимого совместно Оксфордским университетом и Сумгаитским государственным университетом (СГУ).

В этом году на конкурс было подано более 1000 заявок из 58 стран из которых 135 — из Азербайджана. Всего право выхода в финал завоевали 5 групп студентов и 5 преподавателей. Одним из финалистов среди учителей является педагог средней школы №1 имени Исмета Гаибова в Сумгаите Алия Ахмедова.

Финальный этап, организованный Оксфордским университетом и Сумгаитским государственным университетом, планируется провести во время COP29.

Кроме того, план совместных мероприятий Оксфордского университета и СГУ предусматривает и дальше реализацию различных проектов и инициатив.

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